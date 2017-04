Virtual Reality: Investitionen in VR-Startups sind deutlich gesunken - 4Players.de

Wie Crunchbase Data berichtet, ist die Begeisterung von Investoren für neue VR-Studios deutlich gesunken: Zusammengerechnet wurden demnach im ersten Quartal 2017 nur noch 200 Millionen Dollar Wagniskapital in 26 entsprechende Unternehmen mit VR- oder AR-Fokus investiert. Im ersten Quartal des Vorjahres sei es mit über einer Milliarde Dollar (und 29 Unternehmen) noch fast fünfmal so viel gewesen. Damals habe allerdings eine ungewöhnlich hohe Investition von beinahe 800 Millionen Dollar (Finanzierungsrunde Serie C) in den "Cinematic VR Technology"-Entwickler Magic Leap die Gesamtsumme auf den Rekordwert befördert. Vor allem Oculus und Magic Leap seien hinter den Erwartungen geblieben und hätten die anfängliche Begeisterung ausgebremst: So wurden z.B. hunderte von verwaisten Demo-Stationen der Rift wieder aus Best-Buy-Läden genommen. Besser abgeschnitten haben laut dem Analysten "Greenlight Insights" Headsets im Niedrigpreissektor wie PlayStation VR oder Samsung Gear VR: Das Unternehmen erwartet trotz der Rückschläge, dass sich Virtual Reality bis zum Jahr 2021 in einen bedeutenden globalen Markt entwickeln wird.Letztes aktuelles Video: Trailer KwikVR