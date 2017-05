Virtual Reality: John Riccitiello: "Es wird so groß wie das Internet." - 4Players.de

John Riccitiello, der Geschäftsführer des Engine-Entwicklers Unity, hat auf dem Vision VR/AR Summit über die Zukunft der Virtual Reality bzw. Augmented Reality gesprochen und den Technologien eine große Zukunft prognostiziert. Laut GamesIndustry verglich sie der ehemalige Präsident von Electronic Arts mit dem Erfolgszug des Internet: Auch dem hätten Analysten einst eine Existenz als Randerscheinung vorhergesagt...Riccitiello verwies darauf, dass der Start der aktuellen Virtual-Reality-Welle keineswegs enttäuschend verlaufen sei. Während manche Analysten einen Marktwert von 5 Mrd. Dollar erwartet hätten, hätte VR einen tatsächlichen Wert von 2,5 Mrd. Dollar geschaffen und würde damit einen beachtlichen Einstand verzeichnen.Schon Tim Sweeney hatte Ende letzten Jahres die Negativmeldungen gekontert, wenn auch mit einer anderen Begründung (wir berichteten ). Sowohl der CEO von Epic Games (Unreal-Engine) als auch Riccitiello führen dabei Unternehmen, die anderen Entwicklern Technologien zum Entwickeln von vor allem Spielen anbieten.Der Unity-Chef sprach in seiner Eröffnungsrede des Zusammenkommens von Entwicklern und Produzenten besonders kleine Studios an, denn ähnlich wie nach der Veröffentlichung des iPhones im mobilen Sektor würden zunächst kleinere Firmen den Markt bestimmen.Richtigen Schwung werde der VR- bzw. AR-Bereich dabei in den kommenden ein, zwei Jahren erhalten, wenn die Kosten für ein VR-System einschließlich des Computers unter 1.000 Dollar gesunken und VR/AR-Systeme vollständig portabel seien.Letztes aktuelles Video: Trailer KwikVR