Virtual Reality: Zeiss VR ONE Connect: VR-Streaming vom PC auf ein Smartphone-Display - 4Players.de

Screenshot - Virtual Reality (Android) Screenshot - Virtual Reality (Android) Screenshot - Virtual Reality (Android) Screenshot - Virtual Reality (Android) Screenshot - Virtual Reality (Android) Screenshot - Virtual Reality (Android) Screenshot - Virtual Reality (Android) Screenshot - Virtual Reality (Android) Screenshot - Virtual Reality (Android)

Das Optik-Unternehmen Zeiss präsentiert auf der IFA 2017 (Halle 11.1, Stand 126) in Berlin die VR-Produktneuheit Zeiss VR ONE Connect. Die VR-Streaming-Lösung mit zwei drahtlosen Handcontrollern möchte die grafischen Möglichkeiten PC-gebundener VR-Headsets mit dem einfachen Zugang einer mobilen VR-Brille vereinen."Anders als bei bisherigen mobilen VR-Lösungen ist die Smartphone-Hardware nicht mehr für die Berechnung der VR-Inhalte zuständig", sagt Produktmanager Franz Troppenhagen von Zeiss. "Stattdessen werden die Daten vom PC direkt auf das Smartphone-Display übertragen." Steam-Anbindung wird ebenfalls geboten. Darüber hinaus wird mit dem VR-Headset "VR ONE Plus" auch eine Komplettlösung angeboten."Auf der einen Seite werden teure Gaming-VR-Headsets mit aufwändiger Verkabelung und Sensoren sowie fest integrierten Displays angeboten, die für den Einsatz mit einem Gaming-PC konzipiert sind. Diese hochpreisigen Lösungen erlauben eindrucksvolle VR-Anwendungen und -Spiele. Auf der anderen Seite gibt es preiswerte mobile VR-Brillen, die auf ein Smartphone als Display setzen. Hier werden alle VR-Inhalte von der mobilen Hardware berechnet - die bei grafisch anspruchsvollen Titeln schnell an ihre Grenzen stößt. Daher gibt es bislang nur wenige hochwertige Spiele für mobile VR-Lösungen. Mit ZEISS VR ONE Connect schlagen wir die Brücke zwischen beiden Welten."Für den Betrieb wird ein aktuelles Smartphone (iOS 2 oder Android 3) zwischen 4,7 und 5,5 Zoll in die VR-Brille Zeiss VR ONE Plus geschoben. Die eingebauten Sensoren des Smartphones erfassen die Kopfbewegungen des Trägers. Zentraler Bestandteil von ZEISS VR ONE Connect sind zwei drahtlose 3DoF-Controller. "DoF" steht für "Degrees of Freedom" (Freiheitsgrad). "3DoF" bedeutet, dass drei Bewegungsachsen von den Sensoren erfasst werden: Kippen nach vorn und hinten, Schwenken nach links und rechts sowie die Drehung des Handgelenks. Die Controller und das Smartphone werden via Bluetooth 4 miteinander gekoppelt. Die Eingabeverzögerung (Latenz) soll laut Hersteller niedrig sein."Über ein USB-Kabel werden Smartphone und Zeiss VR ONE Plus mit einem VR-tauglichen Computer verbunden. Zeiss VR ONE Connect ist für den Einsatz mit SteamVR optimiert und erlaubt die Nutzung aktueller Spiele und anderer Inhalte der Plattform. (...) Zeiss VR ONE Connect profitiert laut Troppenhagen auch langfristig vom technischen Fortschritt: Ein höher aufgelöstes Smartphone-Display, ein leistungsfähigerer Prozessor oder eine schnellere Grafikkarte im Gaming-Rechner verbessern das VR-Erlebnis", schreibt das Unternehmen.Zeiss VR ONE Connect wird voraussichtlich Ende 2017 zum Preis von 129 Euro (unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer) verfügbar sein. Im Lieferumfang enthalten sind die beiden drahtlosen 3DoF-Controller, ein USB-Kabel zur Verbindung mit dem Rechner, ein Kabelclip und die Software. Im Bundle mit der VR-Brille Zeiss VR ONE Plus beträgt die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer 199,00 Euro.