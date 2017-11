Virtual Reality: GTA-Schöpfer: "Technik befindet sich noch in der Steinzeit und bremst Ideen aus"

GTA-Schöpfer David Jones arbeitet momentan mit seinem Studio Cloudgine an einem eigenen Virtual-Reality-Spiel ( They Came From Space ), scheint mit dem generellen Stand der VR-Technik aber noch nicht all zu zufrieden zu sein: Vor seinem Vortrag an der Abertay-Universität im schottischen Dundee hat Jones seine grundlegenden Gedanken über die Industrie und ihren Fortschritt bereits auf dem Netzauftritt der Uni dargelegt.Darin erklärt er, die Technologie befinde sich noch in der Steinzeit, was die Ideen der Entwickler ausbremse. Die klassischen Computer- und Videospiele hätten mittlerweile Akzeptanz bei einer breiten Bevölkerungsschicht erreicht, weil mittlerweile - im Gegensatz zur Frühzeit - die Story und die Grafik eine größere Rolle spielten. Trotzdem befinde man sich technologisch beinahe noch ganz am Anfang:"in unseren Gedanken gehen wir gerne davon aus, dass wir diese stilisierten Welten erschaffen, aber gewissermaßen befinden wir uns nach wie vor in der Steinzeit und die Technologie kann unsere Ideen blockieren. Virtual Reality hat einen Zyklus durchlaufen, Augmented Reality steht davor, einen Zyklus zu durchlaufen, und dann gibt es noch Streaming und Youtuber."