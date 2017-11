Virtual Reality: Starkes drittes Quartal durchbricht Millionen-Marke; Sonys Marktanteil bei fast 50 Prozent

Im dritten Quartal 2017 haben die weltweiten Auslieferungen von VR-Headsets erstmals die Millionen-Marke durchbrochen - ein neuer Rekord! Das geht aus veröffentlichten Daten des Marktforschungsunternehmens Canalys hervor. Demnach sorgten in erster Linie die Preisreduzierungen der letzten Monate für eine erhöhte Nachfrage der Geräte. Allerdings wird bereits darauf hingewiesen, dass die ausgelieferte Menge nicht mit Verkäufen gleichzusetzen ist. Die steigende Nachfrage scheint Händler allerdings dazu zu veranlassen, mehr Headsets bei den Anbietern zu ordern.Nach Angaben von Canalys hat Sony mit PlayStation VR einen Marktanteil von 49 Prozent und liegt damit deutlich an der Spitze. Es folgen Oculus Rift mit 21 Prozent und noch weiter abgeschlagen HTC Vive mit einem Marktanteil von 16 Prozent.Daran dürfte sich laut Analyst Jason Low vorerst nichts ändern, da Sony offenbar konstant Nachschub an VR-Headsets liefert und attraktive Bundles schnürt, die bereits Kamera und Software enthalten. Zudem sind mit Doom VR, Skyrim VR Umsetzungen großer Marken im Anmarsch oder bereits verfügbar - auch VR-Unterstützung in Titeln wie Gran Turismo Sport und der Ausblick auf Spielenachschub im kommenden Jahr scheinen zusammen mit dem Preis bei Kunden für eine Anschaffung von PSVR zu sprechen.Letztes aktuelles Video: Zwoelf musikalische VR-Apps