Virtual Reality: VR stirbt langsam, meinen die Analysten; VR fängt gerade erst an, meint HTC - 4Players.de

Der Start von "Consumer VR" wurde in erster Linie von Handy-Viewern wie GearVR und Google Cardboard getrieben. Da diese weniger verlockend geworden sind (d.h. die VR-Erfahrung entspricht nicht den Erwartungen der Verbraucher), ist der Absatz der Geräte, die hauptsächlich als Werbeträger für Smartphone-Launches verwendet wurden, zurückgegangen. Premium VR hat sich im Laufe der Zeit gefestigt und gesteigert, doch die großen Player haben keine Verkaufszahlen veröffentlicht, welche die Marktdynamik untermauern können (lesen Sie weiter für eine Kennzahl, die wir heute veröffentlichen). Das gesamte VR-Erlebnis wird durch die verbesserte Auflösung und den Komfort der HTC VIVE Pro, mehr Titel, mehr Zubehör und bald auch weniger Kabel weiter verbessert. Dennoch sagen die Analysten keinen Wendepunkt voraus, der auf diesen Verbesserungen beruht. Unternehmen erhöhen die VR-Investitionen in großem Umfang, insbesondere in den Bereichen Location Based Entertainment und Training. Diese Zahlen sind nicht in den Endverbraucherprognosen berücksichtigt und daher nicht in den Berichten enthalten."

HTC (Vive, Vive Pro) hat ein Statement veröffentlicht, in dem sie auf die jüngsten Analystenberichte, die den langsamen Tod von Virtual Reality (VR) prophezeihen und zu einem Bericht bei Digital Trends , in dem über sinkende Verkaufszahlen in den letzten Monaten berichtet wird, eingehen."Entschuldigen Sie vielmals, dass wir den Alarmsignalen keine Beachtung schenken. Die Nachricht vom so genannten Tod der VR kommt einmal jährlich und ist wie üblich stark übertrieben", schreibt das Unternehmen.Zu den Analystenprognosen erklärt HTC: "Das heißt nicht, dass Analysten-VR-Prognosen keine wertvollen Informationen beinhalten - das tun sie mit Sicherheit. Aber wir dachten, es wäre hilfreich, genauer und kritischer zu hinterfragen, wie sie zu ihren Schlussfolgerungen kommen.Zu den sinkenden Verkaufszahlen von VR-Headsets heißt es weiter: "Digital Trends hat letzte Woche einen Bericht veröffentlicht, in dem Daten von Amazon-Drittanbietern zu Grunde gelegt wurden, um den starken Rückgang der VIVE-Verkäufe zu belegen. In den meisten Berichten über VR im Internet spiegeln sich Furcht und Panik wider. Das ist aber nur ein Teilaspekt der ganzen Geschichte. Es gibt einen Grund für diesen Rückgang. VIVE hat in kürzester Zeit die höchsten Verkaufszahlen aller Zeiten erzielt, über Wochen hinweg, und wir waren ausverkauft. Für ein CE-Produkt [Consumer Electronics; Unterhaltungselektronik] im dritten Kalenderjahr ist diese Entwicklung nahezu unbekannt. Aber keine Sorge: Wir sind dabei, die Produktion der originalen VIVE zu erhöhen, und die Geräte werden in den nächsten Wochen wieder online und im Handel erhältlich sein."Abschließend gibt HTC den folgenden Ausblick: "Immer mehr Menschen beginnen, die Möglichkeiten virtueller Anwendungen zu verstehen, die Mundpropaganda wird wachsen, und der Umsatz wird weiter steigen. In der VR-Branche ist es wichtig, nicht nur Stückzahlen zu bewegen, sondern auch sicherzustellen, dass wir im Laufe der Zeit einen Wachstumspfad für unsere Kunden und unser Geschäft haben. Deshalb freuen wir uns, dass Marktanalysten wie die International Data Corporation (IDC) es richtig machen. Sie analysierten den VR-Umsatzanteil und weisen VIVE als Marktführer in diesem Bereich aus, was bedeutet, dass sich unsere Investitionen für Verbraucher und Unternehmen auszahlen. Es bedeutet, dass Kunden mehr Zeit mit ihren VR-Headsets verbringen und dass Unternehmen einen Weg sehen, selbst Geld damit zu verdienen. Es ist genau da, wo wir sein wollen. Wir glauben, dass VIVE das Beste an Premium-VR bietet, egal ob PC-basiert oder Stand-Alone (AIOs). Unser Stand-Alone-Produkt VIVE Focus gewinnt seit seiner Markteinführung in China rasant an Bedeutung. Es ist die Nummer eins in China, und unsere WaveVR-Plattform läuft auf drei der vier führenden AIOs in China. Wir werden viel mehr über Focus berichten, sobald wir dieses Produkt in weitere Märkte bringen. Es braucht Zeit, um eine neue Technologie auf den Markt zu bringen."Letztes aktuelles Video: Status Quo und Ausblick