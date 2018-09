Virtual Reality: Oculus' neues Headset "Quest" bekommt interaktive Darth-Vader-Serie - 4Players.de

In der als interaktive Serie angelegten VR-Erzählung gibt es offenbar auch Action-Einlagen: Darth Vader gegenüberstehen, ihn per Touch-Controller mit dem Lichtschwert in der Hand bekämpfen - das und mehr soll möglich werden. Die Geschichten sollen mit denen verknüpft sein, die der Entwickler in seinen stationären VR-Installationen erzählt (z.B. The VOID). Als Veröffentlichungszeitraum ist 2019 angesetzt, in ein paar Monaten sollen weitere Infos folgen.

Bei der Oculus Connect 5 hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg gestern das neue VR-Headset Oculus Quest vorgestellt ( zur News ). Die autarke VR-Brille (ohne Kabel, ohne PC, ohne externe Sensoren) soll im Frühjahr 2019 für 399 Dollar erscheinen - und eine Begegnungen mit Darth Vader ermöglichen. Oculus kündigte nämlich zusätzlich an , dass Lucasfilms Abteilung "ILMxLAB" an der Star-Wars-Erfahrung "Vader Immortal: A Star Wars VR Series" für die neue Hardware arbeitet.