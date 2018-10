Virtual Reality: SuperData Research erwartet VR-Mainstream-Durchbruch durch Oculus Quest im Jahr 2019 - 4Players.de

Die Marktforscher von SuperData Research sind der Ansicht, dass mobile AR-Software (Augmented Reality) im Jahr 2021 erstmals mehr Umsatz als VR-Software (Virtual Reality) generieren wird. Sie sind außerdem der Ansicht, dass 2019 ein entscheidendes Jahr für den XR-Sektor (AR und VR) werden könnte - vielleicht sogar zum Jahr von Virtual Reality.Als Grund hierfür wird die Markteinführung von Oculus Quest genannt. "Mit mehr als einer Million Einheiten, die voraussichtlich im nächsten Jahr ausgeliefert werden, hat das Oculus Quest das Potenzial, VR in den Mainstream zu bringen. Während Geräte wie Oculus Go und Samsung Gear VR mehr auf den passiven Medienkonsum ausgerichtet sind, wurde Oculus Quest entwickelt, um diejenigen anzusprechen, die VR-Gaming erleben möchten", heißt es in dem Bericht.SuperData erwartet, dass sich Oculus Quest dreimal so gut wie Oculus Rift im ersten Jahr verkaufen wird. Die Verkäufe von Oculus Quest und Oculus Go werden dazu beitragen, dass der VR-Umsatz auf mehr als das Doppelte steigen wird, und zwar auf 6,9 Milliarden Dollar, wobei für 2019 ein Gesamtabsatz von fast 2,5 Millionen Einheiten weltweit prognostiziert wird.Der Umsatz mit Augmented Reality auf Android und iOS soll sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln, was zu einem erwarteten Umsatz von fast 2 Mrd. Dollar bis Ende dieses Jahres führt, während sich der Umsatz von ortsgebundenem VR-Entertainment (z. B. VR-Kinos) innerhalb der nächsten drei Jahre verdoppeln wird; auf 854 Mio. Dollar bis 2021.