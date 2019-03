Virtual Reality: Weltgrößter VR-Freizeitpark "VR Star" in China bietet über 40 Attraktionen und ein Museum - 4Players.de

Eigentlich hat der Freizeitpark "VR Star" in der chinesischen Provinz Guizhou bereits im vergangenen Jahr eröffnet; vor kurzem erlangte er aber auch im Westen mehr Bekanntheit. Hauptgrund dafür ist vermutlich eine Video-Doku des Youtubers Nathie (Nathaniel de Jong), der sich bei seinem Besuch auf einen Ride mit Roboterarm und viele andere der über 40 Attraktionen traute. De Jong zeigte sich begeistert:"Das hier ist klar das Walhalla für jeden VR-Enthusiasten! Alle Simulatoren sind hier, und alle Headsets, die du dir je erträumt hast, können ausprobiert werden. (...) Sie haben eine Vielzahl von Headsets im Einsatz, je nach Simulator. Ich habe die Vive, Rift, Gear VR, Odyssey, Pimax, DPVR, 3D-Brillen und viele chinesische Marken benutzt, die nie auf dem westlichen Markt angeboten wurden."Außer Arcade-Varianten bekannter Spiele wie Beat Saber gibt es auch allerlei hydraulische Attraktionen, in denen man z.B. frei schwebend, im All oder in einem Rafting-Boot durchgeschüttelt wird. Interessant klingen u.a. die Auto-Scooter, in denen man sich offenbar mit Waffen bekriegt. Wer möchte, kann sich auch in die Simulation einer alten Kölner Stadtbahn setzen.