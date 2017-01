Starborne: Sovereign Space: Aktuelle Alphaversion gestartet und Tutorial-Video veröffentlicht - 4Players.de

Entwickler Solid Clouds hat das nachfolgende Video veröffentlicht, in dem der Community Manager die Grundlagen der strategischen Weltraumeroberung Starborne: Sovereign Space erklärt. Denn wer sich schon jetzt einen Eindruck von dem Spiel verschaffen möchte, kann sich auf der offiziellen Webseite für die Teilnahme am Alpha-Test bewerben. Seit gestern ist die aktuelle Version online.Im Gegensatz zu anderen 4X-Titeln soll Starborne auf Multiplayer-Partien in Echtzeit ausgelegt sein und wenn man den Entwicklern Glauben schenken darf, werden die Partien erst nach sechs Monaten in den entscheidenden "Endgame-Zustand" übergeben.Mehrere Wege sollen zum Ziel führen: Erforscht man z.B. das Universum, stößt man vielleicht auf wertvolle Schätze, fokussiert man sich auf Spionage, könnte man konkurrierende Imperien durch Sabotageakte aus dem Rennen werfen.Die Entwicklung wird von Hrafnkell Óskarsson geleitet, der u.a. an EVE Online beteiligt war. Auch Ásgeir Ásgeirsson, der acht Jahre lang Art Director bei EVE-Entwickler CCP war, ist an Starborne beteiligt.Letztes aktuelles Video: Einführung in die Alpha-Version