The Climb: Update mit Touch-Controller-Unterstützung und neuer Umgebung im Anmarsch - 4Players.de

Crytek wird in der nächsten Woche - am 6. Dezember - ein Update für The Climb via Oculus Home veröffentlichen. Danach wird das Virtual-Reality-Kletterspiel die Touch-Controller von Oculus unterstützen. "Damit erhalten Spieler die Freiheit, VR-Klippen mit instinktiv ausgeführten Handbewegungen, die realen Kletterabläufen nachempfunden sind, zu erklimmen. Mit der Ergänzung von neuen Ranglisten für jede Umgebung ist der Wettkampf eröffnet, die Schauplätze im Spiel mit den intuitiven neuen Controllern von Oculus so schnell wie möglich zu erklettern", heißt es von den Entwicklern.Das kostenlose Update umfasst ebenfalls einen großflächigen neuen Schauplatz, inspiriert von den Landschaften von Island. "Diese winterliche Nord-Umgebung bietet schneebedeckte Gipfel, weit entfernte Vulkane und frische Herausforderungen, in denen Spieler die neuen Klippen und Landschaften erkunden oder sich dem Wettkampf um die weltweite Bestzeit stellen. Das Update fügt dem Spiel zusätzlich neue Anpassungsoptionen sowie eine Reihe von Accessoires speziell für die nördliche Kulisse hinzu."Letztes aktuelles Video: Oculus-Werbung