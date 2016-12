The Climb: Update bringt Oculus-Touch-Unterstützung und eine neue Umgebung - 4Players.de

Passend zum Verkaufsstart der Oculus-Touch-Controller hat Crytek eine kostenlose Erweiterung für das Virtual-Reality-Kletterspiel The Climb veröffentlicht. Das besagte Update bringt nicht nur Oculus-Touch-Unterstützung, sondern fügt darüber hinaus eine weitere, vom Polarkreis und von Island inspirierte Umgebung hinzu.Crytek schreibt hierzu: "Dank der Integrierung von Oculus Touch können Spieler zum ersten Mal mit intuitiven Bewegungen neue Klippen erklimmen. Sie werden sich zum Greifen ausstrecken und einen eigenen Kletterrhythmus finden müssen. Dabei bekommen sie das Gefühl, wirklich zwischen Kletterpassagen zu schwingen im eifrigen Wettkampf um den ersten Platz auf den neuen Oculus-Touch-Ranglisten. Auf ihrem Weg nach oben werden sie auch alle anderen Modi und Levels angehen und bewältigen können. Das heutige Update fügt dem Spiel zudem die neue Location 'Nord' hinzu - eine atemberaubende, vom Polarkreis und Island inspirierte Umgebung, die dank der immersiven Kraft von Oculus Rift zum Leben erweckt wird. In einer winterlichen Kulisse mit vereisten Seen, verschneiten Berggipfeln und einem riesigen, aktiven Vulkan werden Spieler neue, schwindelerregende Klippen erklettern müssen."Bis zum 31. Dezember wird The Climb auch im Oculus Touch Launch Bundle erhältlich sein. Das Paket umfasst fünf Oculus-Rift-Spiele für 89,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Updated With Free Expansion - North