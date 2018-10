The Climb: Cryteks immersives VR-Kletterspiel wird für Oculus Quest umgesetzt - 4Players.de

Als Erscheinungszeitraum wird 2019 genannt. Cryteks VR-Spezialist und Producer Fatih Özbayram erklärt in der Pressemitteilung, dass auch Nutzer des kommenden Standalone-Headsets (ohne Kabel, Smartphone oder einen externen PC) beeindruckende Aussichten genießen werden. Wir sind gespannt darauf, wie Crytek das Kunststück umsetzen will, denn die Mobil-Hardware besitzt bekanntlich nur den Bruchteil der Leistung eines aktuellen VR-PCs - zumal das Spiel mit seinen auf Realismus getrimmten Bergwelten natürlich von flotter Grafik-Hardware profitiert. In der Pressemitteilung des mit der CryEngine umgesetzten Titels wird allerdings auch diesmal eine hohe Framerate versprochen.

Facebook möchte sein geplantes Budget-VR-Headset Oculus Quest bekanntlich auch für Spieler interessant machen: Das für die Plattform angekündigte Kletterspiel The Climb von Crytek dürfte zudem auch VR-begeisterte Gelegenheitsspieler neugierig machen, da man mit den Bewegungs-Controllern direkt vor den eigenen Augen in die Felsnischen greift ( hier geht es zum Test der gelungenen Oculus-Touch-Fassung ).Letztes aktuelles Video: Updated With Free Expansion - North