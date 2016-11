Kojima Productions: Hideo Kojima wird Preis bei "The Game Awards" entgegennehmen - 4Players.de

He finally gets his trophy! @HIDEO_KOJIMA_EN to receive Industry Icon Award live at @thegameawards 2016 on Dec 1. https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/RHXNbyp9Py — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 17. November 2016

Im vergangenen Jahr durfte Hideo Kojima nicht persönlich bei den Game Awards auftauchen, um die Auszeichnungen für Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain entgegenzunehmen (Kategorien: Best Action Game und Best Score/Soundtrack). Sein damaliger Arbeitgeber Konami untersagte dem Star-Entwickler die Reise und pochte auf vertragliche Klauseln. Bei der diesjährigen Ausgabe der Veranstaltung wird Kojima allerdings präsent sein, um mit dem "Industry Icon Award" für seine Leistungen für die Spielebranche geehrt zu werden: Das verkündete Producer und Moderator Geoff Keighley voller Stolz auf seinem Twitter-Account Am 1. Dezember 2016 bzw. hierzulande am 2. Dezember 2016 (ab 2:30 Uhr) werden zum dritten Mal "The Game Awards" verliehen . Laut Keighley handelt es sich hierbei um eine "unabhängige Veranstaltung" und würde nicht in Zusammenhang mit Viacom oder Spike TV stehen - wohl als Abgrenzung zu den alten "Video Game Awards". Die Veranstaltung wird via Twitch, YouTube, Twitter, Facebook Live, Xbox Live, PlayStation Network, Steam, IGN, GameSpot, Snapchat und Tencent übertragen . Zum Überblick über die nominierten Spiele geht es hier.