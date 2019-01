The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3: Ehemalige Übersetzer der ersten beiden Teile sind involviert - 4Players.de

Bei The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 ist NIS America für die (englische) Übersetzung und die Veröffentlichung in Nordamerika sowie Europa verantwortlich ( wir berichteten ), ganz im Gegensatz zu den beiden Vorgängern, die von XSEED Games lokalisiert wurden.Einige Fans der Reihe zeigten sich enttäuscht von diesem Publisher-Wechsel, da sie Probleme bei der Kontinuität und der Qualität der Übersetzung befürchteten. Während eines Panels auf der PAX South 2019 bestätigte NIS America via Gematsu , dass sie mit wichtigen Mitarbeitern aus dem ehemaligen Lokalisierungsteam von XSEED Games zusammenarbeiten würden, die bereits an den Übersetzungen von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel und The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 federführend gearbeitet hatten, darunter Ryan Thomson, Brittany Avery und Kris Knigge. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 wird im Herbst 2019 für PlayStation 4 erscheinen. Neben einer englischen und japanischen Tonspur, soll es englische und französische Bildschirmtexte geben. Über eine mögliche PC-Umsetzung wurde nicht gesprochen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer