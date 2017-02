Ys 8: Lacrimosa of Dana: Erscheint auch im Westen und für PC - 4Players.de

Screenshot - Ys 8: Lacrimosa of Dana (PC) Screenshot - Ys 8: Lacrimosa of Dana (PC) Screenshot - Ys 8: Lacrimosa of Dana (PC) Screenshot - Ys 8: Lacrimosa of Dana (PC) Screenshot - Ys 8: Lacrimosa of Dana (PC) Screenshot - Ys 8: Lacrimosa of Dana (PC)

Das seit Juli letzten Jahres in Japan für PlayStation Vita erhältliche Ys 8: Lacrimosa of Dana wird im Herbst 2017 auch in Europa und Nordamerika erscheinen, wie NIS America im Rahmen eines Presse-Events mitteilte . Neben der PS Vita soll das Action-Rollenspiel von Nihon Falcom zeitgleich auch für PS4 (jeweils physisch und digital) sowie PC (via Steam ) angeboten werden. In den USA kann zudem eine Limited Edition vorbestellt werden . Darüber hinaus werden englische und japanische Tonspuren sowie englische und französische Bildschirmtexte versprochen. Weitere Infos soll es demnächst auf der offiziellen Website geben. Hier aktuelle Spielaufnahmen: