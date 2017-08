Ys 8: Lacrimosa of Dana: Demo und Trailer zu den exklusiven Inhalten veröffentlicht - 4Players.de

NIS America hat eine PS4-Demo zu Ys 8: Lacrimosa of Dana veröffentlicht, deren Inhalt auf dem PlayStation Blog folgendermaßen beschrieben wird: "In dieser Demo finden sich Adol und zwei weitere Gestrandete namens Laxia und Sahad auf einer schönen, aber abgeschiedenen Insel wieder. Sie müssen nach anderen Überlebenden des Schiffsunglücks suchen. Auf ihrem Weg treffen sie auf einige Charaktere (erinnert ihr euch an den Mann, der Wände einreißt?) im Hauptspiel. Doch fürchtet euch nicht, es sind keine Spoiler!" Mit über 60 Stunden Spielzeit soll der am 12. September für PC (Steam) sowie am 15. September für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinende Titel das bislang umfangreichste Ys-Abenteuer darstellen.Zudem präsentiert man die PS4- und PC-exklusiven Spielinhalte von Nihon Falcoms Action-Rollenspiel in folgendem Trailer - darunter eine neue Schwierigkeitsstufe (Inferno), tiefere Story-Einblicke in Danas Vergangenheit, neue Dungeons und Gegner sowie zwei neue Formen (Luminous und Gratika), um Danas Kampfattribute zu verändern:Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielinhalte PS4 PC