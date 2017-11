Ys 8: Lacrimosa of Dana: PC-Fassung auf 2018 verschoben, Script wird fast komplett neu geschrieben und vertont - 4Players.de

Aktualisierung vom 10. November 2017, 11:10 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 6. November 2017, 11:20 Uhr:

In einem weiteren Update zur neuen Lokalisierung von Ys 8: Lacrimosa of Dana hat Alan Costa nähere Angaben zum Umfang der Anpassungen gemacht . Demnach sei fast das komplette Script umgeschrieben worden, so dass auch die Sprachaufnahmen bis auf wenige Ausnahmen wie Kampfrufe komplett neu aufgenommen werden müssen. Man versuche gerade alle Originalsprecher wieder ins Studio zu bekommen. Eine erste Session mit den Stimmen von Laxia und Sahad sei bereits im Kasten. Weitere Updates sollen folgen.NIS America arbeitet derzeit bekanntlich an einer verbesserten Lokalisierung von Ys 8: Lacrimosa of Dana , zu deren Status sich Senior Associate Producer Alan Costa nun zu Wort gemeldet hat . Neben der Übersetzungsarbeit müssten auch Sprachaufnahmen neu augenommen, Debugging-Prozesse durchlaufen und Feedback eingeholt werden, so Costa. Der Aufwand sei jedenfalls größer als gedacht und der für Ende November angesetzte Termin für die Fertigstellung nicht einhaltbar.Aktuell gehe man davon aus, dass die Arbeiten erst Anfang 2018 abgeschlossen sein werden. Einen konkreten Termin könne man jedoch noch nicht nennen. Entsprechend verschiebt sich aber auch der Stapellauf der PC-Fassung aufs nächste Jahr. Die zusätzliche Zeit wolle man allerdings dazu nutzen, die Umsetzung auch in sonst weiter zu optimieren. Auf PlayStation 4 und PlayStation Vita ist das Action-Rollenspiel (zum Test ) seit Mitte September erhältlich.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten