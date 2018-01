Ys 8: Lacrimosa of Dana: PC-Version erscheint Ende des Monats; Lokalisations-Update für PS4 und Vita

yopparai hat geschrieben: ? Gestern 17:08

Entweder das, oder dass NIS nur noch programmieren darf, immerhin gab?s bei Ys ja jetzt schonmal die ziemlich peinliche Situation mit dem Lokalisierungspatch. Aber das ist leider unwahrscheinlich, ich glaube nicht, dass sich NIS darauf einließe.In-house Ports durch Falcom wären natürlich auch eine Variante, nur wie gesagt, da haben sie sich selbst mal zu geäußert soweit ich weiß... und sie scheinen nicht gewillt zu sein, sich gleichzeitig mit mehreren Plattformen rumzuschlagen. Könnte auch an der Lizenzsituation der Engine liegen, die ihnen das Bedienen von Vita und PS3 überhaupt erst ermöglicht hat. Die PhyreEngine ist ja von Sony, und genau für den Zweck da. Und nur dann kostenlos, wenn man ausschließlich für PS-Systeme und PC entwickelt, sobald man die portet kostet das Geld. Ich vermute, dass diese Kosten jetzt an NIS hängenbleiben.Wie auch immer, spannende Sache. Hauptsache, sie rutschen nicht in den Mobile-Markt ab.