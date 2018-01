Ys 8: Lacrimosa of Dana: PC-Version wegen technischer Probleme auf unbestimmte Zeit verschoben

yopparai schrieb am 20.01.2018 um 17:33 Uhr

@Rixas: Naja, kommt schwer auf die Natur der Probleme an. Von Speicherlecks und dergleichen ist zu lesen, und von Dingen, die angeblich die Architektur der PS4 nutzen... also ich weiß ja nicht, aber beim reinen Blick auf die Optik des Spiels wär ich jetzt nie drauf gekommen, dass das ein hochoptimiertes Stück Software wäre *hust*...

Immerhin sagen sie offen, dass sie?s verkackt haben. Ist auch mal recht erfrischend. Und bei aller Bewunderung für die Qualität von XSeeds Lokalisierungen - die zu SC hatten die auch outgesourct (an Carpe Fulgur) und dort hat die dann auch erstmal monatelang vor sich hingeschimmelt. Das haben die zeitlich genauso verkackt. Da hätte XSeed den Daumen auch stärker draufhaben können. Hat man ihnen (zurecht) trotzdem verziehen.

Solang die Ports dann am Ende ok sind sollen sie halt noch weiterschrauben. Gab in der Vergangenheit auch nen Haufen japanischer PC-Ports, die in unmöglicher Verfassung auf den Markt kamen. Wär nur schön, wenn man mit den Ankündigungen dann in Zukunft etwas vorsichtiger wäre.

Nisa an den Ports ist nicht optimal, aber damit müssen wir für den Titel jetzt halt arbeiten. Mal sehen was die Zukunft bringt.