Ys 8: Lacrimosa of Dana: Erscheint Ende Juni für Switch - 4Players.de

Nihon Falcom und NIS America / Flashpoint geben bekannt, dass das Action-Rollenspiel Ys 8: Lacrimosa of Dana am 29. Juni 2018 für Switch erscheinen wird. Nach Angaben aus der Pressemitteilung wird die Umsetzung die Inhalte der PS4- und Vita-Versionen enthalten. Auf den Sony-Konsolen wurde der Titel bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht. PC-Spieler mussten sich aufgrund technischer Herausforderungen allerdings noch bis unbestimmte Zeit gedulden. Mit der geplanten Veröffentlichung feiert die Reihe ihre Premiere auf der Konsole von Nintendo.Zur Spielbeschreibung heißt es:"In Ys VIII: Lacrimosa of DANA erwacht Adol schiffbrüchig und gestrandet auf einer unbekannten Insel. Dort müssen sich er und andere Schiffbrüchige gegen Horden von Monstern zur Wehr setzen und mysteriöse Ruinen erkunden. Schon bald beginnt Adol von einem Mädchen mit blauen Haaren zu träumen, das in einer unbekannten Welt lebt. Mit jedem Traum erfährt er mehr über Dana und beginnt langsam ihr Geheimnis sowie das der Insel zu lüften."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer