Ys 8: Lacrimosa of Dana: PC-Fassung erscheint in der kommenden Woche - 4Players.de

"Adol’s Adventure Essentials DLC (including the “Silver Armor” and “Adventurer’s Clothes” costumes)

Digital Mini Art Book

Digital Soundtrack Sampler

Laxia’s “Eternian Scholar” Costume"

NIS America gibt bekannt ( via Gematsu.com ) , dass das Action-Rollenspiel Ys 8: Lacrimosa of Dana am 16. April 2018 für den PC erscheinen wird, z.B. in den Stores von Steam und GOG. Die Umsetzung soll die gleichen Inhalte wie in der PS4-Versionen enthalten, inklusive der aktualisierten Lokalisation. PC-Spieler mussten sich aufgrund technischer Herausforderungen ein wenig länger gedulden. Wer in der ersten Woche zuschlägt, bekommt folgende Extras:Die Switch-Version soll am 29. Juni folgen.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer