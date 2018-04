Ys 8: Lacrimosa of Dana: PC-Version veröffentlicht, Feedback größtenteils negativ, Entwickler reagieren - 4Players.de

LP 90 schrieb am 17.04.2018 um 20:52 Uhr

Das lustige ist ja, dass NIS XSeed unter anderem damit ausgestochen hat, weil man einen gleichzeitige Release von PS4- und Pc-Version

versprochen hat (Neben schnellen EU-Release). Auch hat dabei eine Rolle gespielt, dass der NIS CEO und der Falcom CEO alte Freunde sind....tja doof wenn man das Flagschiff seines Freundes so behandelt. Wer weiss, vielleicht kommt schon bald der nächste öffentlcihe Kotau. Japanische Medien sind auch hier wieder am berichten offenbar.

Und nein. Ich will trotz langer Verzögerung eines hiesigen Release weiterhin XSeed haben. Da geht mir Qualität über alles und vor allem über so nen Schmarrn wie in NIS abliefert, bei allen Versionen.

Ist ja schon passiert das der Switch-Trailer auf PS4-Bildern beruhte. Insofern viel Spass damit.