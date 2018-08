Ys 8: Lacrimosa of Dana: Nachfolger befindet sich bereits in Entwicklung - 4Players.de

Im Interview mit der französischen Website ActuGaming (via Gematsu ) soll Nihon Falcoms Präsident Toshihiro Kondo verraten haben, dass sich bereits der nächste Vertreter der Ys-Saga in Entwicklung befinde. Zudem machte er klar, dass es sich dabei nicht um ein Remake, sondern um einen völlig neuen Teil handle.Im Mittelpunkt soll einmal mehr Serien-Protagonist Adol Christin stehen, die Handlung direkt nach den Ereignissen von Ys 8: Lacrimosa of Dana angesiedelt sein. Die offizielle Ankündigung könnte laut Gematsu womöglich bereits am 10. September während Sonys PlayStation LineUp Tour im Vorfeld der Tokyo Game Show 2018 erfolgen, da auch schon Ys 8 auf der Sony-Pressekonferenz vor der TGS (2014) angekündigt worden sei.Letztes aktuelles Video: Switch-Starttrailer