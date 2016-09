Clustertruck: "Trucking meets Parkour": Während der Fahrt von LKW zu LKW springen - mit fürchterlich schlechten Fahrern - 4Players.de

tinyBuild und Landfall Games haben Clustertruck für PC via Steam veröffentlicht (Preis: 14,99 Euro). Die Umsetzung für PlayStation 4 folgt am 30. September 2016 in Europa. Die Xbox-One-Version soll später folgen. In dem abgedrehten Jump-&-Run der Marke "Trucking meets Parkour" darf man keinesfalls den Boden berühren und muss das Level-Ende erreichen, indem man von fahrendem LKW zu fahrendem LKW springt. Die Lastwagen sind in Bewegung und werden (laut den Entwicklern) von fürchterlich schlechten Fahrern gelenkt. Des Weiteren muss man allerlei Hindernissen (Laser, Pendel, Stampfer oder noch mehr LKWs) ausweichen. Einen Eindruck von Clustertruck vermittelt der folgende Trailer.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer