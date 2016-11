Sword Art Online: Hollow Realization: Für PS4 und PS Vita veröffentlicht - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat Sword Art Online: Hollow Realization in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Australasien für PlayStation 4 (69,99 Euro) und PlayStation Vita (39,99 Euro) veröffentlicht. "2026. Ein neues VRMMORPG trat zutage: Sword Art: Origin. In dieser bereits vertrauten Welt, in der er einst gefangen war, trifft Kirito auf einen mysteriösen NPC namens Premiere, der ihm eine recht kryptische Botschaft überbringt: 'Ich bin zurück in Aincrad'. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Kirito und wagt die ersten Schritte in der weitläufigen Welt von Ainground, um dieses seltsame Geheimnis zu lüften."Im Laufe des Abenteuer stellt der Spieler eine Gruppe aus verbündeten Charakteren zusammen und führt sie in den Kampf. Mit von der Partie sind u. a. Charaktere aus Sword Art Online wie beispielsweise Asuna, Silica, Sinon und Leafa. Darüber hinaus kann mit mehr als 300 NPCs interagiert werden, die diese virtuelle Welt bevölkern. Im Multiplayer-Modus kann man sich mit drei weiteren Spielern in das Abenteuer stürzen.Letztes aktuelles Video: Reboot the World Trailer zum Verkaufsstart