Sword Art Online: Hollow Realization: Update-Trio angekündigt - 4Players.de

Am 13. März wird Bandai Namco Entertainment Europe die (kostenlosen) Updates "Warriors of the Sky", "Lord of Inferno" und "Missing Chest" für Sword Art Online: Hollow Realization veröffentlichen. Mit "Warriors of the Sky" kommen die Ruinen von Salvatos (mit mehreren Gebieten) sowie zwei weitere Charaktere (Seven und Rain) aus Sword Art Online Lost Song ins Spiel. Neu ist ebenfalls das Duell-System. Entweder messen sich die Spieler in achtminütigen 1-vs-1-Matches mit menschlichen Gegenspielern oder aber mit Monstern (PvE-Modus). Am Ende der Gefechte warten Ränge, Buffs, Schatzkisten und viele andere Preise.Neben "Warriors of the Sky" werden zwei zusätzliche kostenlose Downloadinhalte hinzugefügt: "Lord of Inferno" und "Missing Chest". So wartet ein Raid-Boss in den Ruinen von Salvatos auf diejenigen, die Warriors of the Sky erfolgreich beendet haben. Und im Teleport Plaza taucht die "fehlende Schatzkiste" auf, mit der sich Goldstücke gegen Items tauschen lassen. Zusätzlich wird das "Sacrament Dungeon 3" eingeführt (acht High-Level-Dungeons).Letztes aktuelles Video: Warriors of the Sky