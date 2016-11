DARQ: Spielszenen zum Horrorspiel über luzides Träumen - 4Players.de

2017 soll das düstere Horrospiel Darq für den PC erscheinen. Als Spieler schlüpft man in die Rolle eines Jungen, der merkt, dass er träumt und seine Träume aktiv steuern kann. Diese verwandeln sich immer mehr in einen Albtraum. Um endlich aufzuwachen, muss man zahlreiche Rätsel lösen, die Gesetze der Schwerkraft überwinden und die Spielwelt verändern. Weiter soll es auch Abschnitte geben, die in kompletter Dunkelheit stattfinden. Die Soundeffekte sind dann das einzige Mittel, das man zur Verfügung hat. Optisch erinnern die Charaktere sehr an von Tim Burton geschaffene Figuren.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer