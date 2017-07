PlayStation Now: Wird im Laufe des Jahres in Deutschland, Frankreich und Luxemburg starten - 4Players.de

yopparai schrieb am 07.07.2017 um 13:34 Uhr

Also ich brauchs auch net. Interessanterweise empfinde ich 20? pro Monat als viel zu hoch. Obwohl ich sicher weit (!) mehr für Videospiele im Monat ausgebe... Aber so rein vom Bauchgefühl her passt das für mich nicht, erstens bin ich gern unabhängig vom Netz, zweitens hab ich bisher noch bei jedem Streamingdienst was an der Bildqualität zu meckern gehabt (das hat dann halt meist immer den "Youtube-Look" gehabt, mitsamt Kompressionsartefakten, insbesondere an roten Kanten), drittens bin ich einer von denen die hohe Frameraten und minimale Latenz haben möchten und viertens bin ich Sammler. Ich krame alte Klassiker auch zwanzig Jahre später noch raus. Für sowas wie Detroit, Heavy Rain etc. mag das zufriedenstellend sein. Aber das ist so ein Genre, das absolut an meinen Interessen vorbeigeht.

Bin gespannt wie das angenommen wird.

@Datenrate: Für FullHD braucht man üblicherweise so ungefähr 6mbit. Die aber hier jetzt sehr stabil, denn das ganze läuft ja in Echtzeit. Puffern gegen Schwankungen wie bei Youtube, Netflix, etc. ist da nicht.