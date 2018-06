PlayStation Now: Gerücht: Soll ab September auch Download-Spiele anbieten - 4Players.de

Jazzdude hat geschrieben: ? Heute 11:35 Und insofern würde was gegen eine volle PS3-Abwärtskompatibilität sprechen? Ah ja, genau. Und insofern würde was gegen eine volle PS3-Abwärtskompatibilität sprechen? Ah ja, genau.

Technisch:Die komplett andere Architektur der PS4 gegenüber der PS3? Wenn das komplette System eine andere CPU, GPU und was weiß ich noch für andere Komponenten hat, dann ist es ziemlich mühselig, jeden Systemcall oder jeden Aufruf von den Entwicklern bereitgestellte Bibliotheken so mit Wrappern zu versehen, dass eine 100% Kompatibilität erreicht wird.Kaufmännisch:Sony sind im Rennen der beiden großen um die Marktdominanz auf Platz 1 und brauchen sich nicht anstrengen, um neue Kunden zu gewinnen. Plus die Tatsache, dass die Leute ja auch "remasterte" Varianten von Spielen trotzdem kaufen. Warum sollte man den Leuten also was schenken (du kannst deine bestehenden Spiele auf dem neuen Gerät spielen), wenn ein Teil bereitwillig Geld für eine Neuauflage zahlt?