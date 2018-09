PlayStation Now: Spiele können auf PS4 heruntergeladen und offline gespielt werden - 4Players.de

Nutzer von PlayStation Now können Spiele mittlerweile nicht mehr nur "streamen", sondern diese auch direkt auf das eigene PS4-System herunterladen. Sobald man ein Spiel heruntergeladen hat, kann es offline gespielt werden. Die heruntergeladenen Spiele sind kompatibel mit allen vom Nutzer erworbenen DLCs, Mikrotransaktionen, Add-ons und Verbesserungen auf PS4 Pro."Neben der gewohnten Aufstellung von klassischen, für PS4 überarbeiteten PS2-Titeln stehen für euch auch Hunderte von PS4-Spielen zum Download bereit, darunter Bloodborne, God of War 3 Remastered, LEGO Batman 3: Jenseits von Gotham, DiRT Rally und Landwirtschafts-Simulator 17", erklärt Zoe Zawada (Senior Product Manager) im PlayStation.Blog . "Diese Funktion wird im September stufenweise für Nutzer eingeführt. Falls ihr diese Funktion also heute noch nicht in eurer PS Now-App entdeckt, dann schaut zu einem späteren Zeitpunkt noch mal rein. Und nicht vergessen: Ihr braucht für den Online-Multiplayer-Modus von PS Now kein PlayStation Plus-Abonnement - das gilt sowohl für die Streaming-Funktion als auch für heruntergeladene Spiele."PS Now ist verfügbar in Deutschland, im Vereinigten Königreich, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Irland, Österreich und der Schweiz.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer Deutschland