PlayStation Now: Dezember-Update bringt 50 weitere Spiele für den Streaming-Service - 4Players.de

In diesem Monat fügt Sony seinem Streaming-Service PlayStation Now 50 weitere Spiele hinzu. Mit dabei sind u.a. For Honor von Ubisoft ( 4P-Wertung: 81% ), Mordheim: City of the Damned ( 4P-Wertung: 80% ) und Strike Suit Zero: Director's Cut ( 4P-Wertung: 68% ). Daneben finden sich auch Indie-Produktionen wie Limbo ( 4P-Wertung: 85% ) oder der Funracer Obliteracers ( 4P-Wertung: 83% ) sowie Retro-Titel wie Super Star Wars.Hier die komplette Übersicht an Neuzugängen laut PlayStation Blog Neon ChromeStrike Suit Zero: Director’s CutAmazing Discoveries In Outer SpacePumped Bmx +Castle Invasion: Throne OutObliteracersNom Nom GalaxySuper Toy CarsMastercubeMordheim – City Of The DamnedIn Space We BrawlGem SmashersVegas PartyAir Conflicts Vietnam Ultimate EditionSkyscrappersSquare HeroesPixel Heroes: Byte & MagicSlime-san: Superslime EditionLimboMomonga Pinball AdventuresNeurovoiderKingdom: New LandsDandaraMinutesThe Spectrum RetreatAssault Suit LeynosThe Treausres Of Montezuma 4Battalion CommanderThe Keeper Of 4 ElementsReusAct It Out! A Game Of CharadesMount & Blade: WarbandSherlock Holmes: The Devil’s DaughterNo Time To ExplainPlague RoadThe Metronomicon: Slay The Dance FloorSuper Star WarsTron Run/rA Boy And His BlobNatural DoctrineHotel Transylvania 3 Monsters OverboardAdventure Time: Pirates Of The EnchiridionBen 10Bubsy: The Woolies Strike BackRaiden V: Director’s CutBokosuka Wars IiGarou: Mark Of The WolvesFor HonorElectronic Super JoyStardust Galaxy Warriors: Stellar ClimaxLetztes aktuelles Video: Neue Spiele im Dezember 2018