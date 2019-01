PlayStation Now: Januar-Update bringt zehn weitere Spiele für den Streaming-Service, darunter Prey und Dirt 4 - 4Players.de

PlayStation Now, der Spiele-Streming-Dienst von Sony, ist mit neuen Spielen ergänzt worden. Das Januar-2019-Update umfasst zehn weitere Titel. Mit dabei sind Metro 2033 Redux Victor Vran: Overkill Edition , Chess Ultra, Locoroco Remastered Ironcast und The Town of Light PlayStation Now ist ein kostenpflichtiger Streaming-Service für PS4 und PC, bei dem man zum monatlichen Preis von 14,99 Euro unbegrenzten Zugriff auf eine Bibliothek aus PS2-, PS3-, und PS4-Spielen erhält. "Alle monatlichen Titel können ab sofort via Stream gespielt werden, oder ihr ladet sie herunter, um sie in nativer Auflösung zu genießen - ganz wie ihr mögt", schreibt Sony. Eine siebentägige Probeversion steht hier zur Verfügung. Wie uns der Dienst, die Spieleauswahl und die Qualität gefallen haben, lest ihr in unserem Test PS Now ist in Deutschland, im Vereinigten Königreich, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Irland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Auf PS Now stehen derzeit mehr als 600 Titel zur Auswahl.Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Januar 2019