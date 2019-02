PlayStation Now: Februar-Update mit zehn weiteren Spielen, darunter Mortal Kombat X und Metro:Last Light - 4Players.de

Sony wird seinen Streaming-Service PlayStation Now auch im Februar um zehn weitere Spiele erweitern. Als Höhepunkte werden im PlayStation Blog das brutale Fighting Game Mortal Kombat X, die Rennsimulation F1 2017 und die Schleicheinsätze von Snake in der Metal Gear Solid HD Collection hervorgehoben. Letztere besteht aus Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater und Metal Gear Solid: Peace Walker. Darüber hinaus zählt auch Metro: Last Light Redux zu den Neuzugängen, so dass man sich prima auf Metro Exodus vorbereiten kann, das am 15. Februar erscheint.Hier die komplette Übersicht der zehn Spiele, die im Februar zu PS Now hinzugefügt werden:F1 2017Rebel GalazyBattlfield HardlineNeed for Speed RivalsMetro: Last Light ReduxMetal Gear Solid HD CollectionPillars of Eternity: Complete EditionMagicka 2Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New DespairMortal Kombat XMittlerweile bietet Sonys Streaming-Service Zugriff auf eine Bibliothek von mehr als 600 Spielen aus der PS2-, PS3- und PS4-Ära. Welchen Eindruck das Cloud Gaming hinterlassen hat, lest ihr in unserem Test Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Februar 2019