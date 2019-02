PlayStation Now: Sony sieht dramatisches Wachstum, will klassische Spieler aber nicht "zurücklassen" - 4Players.de

Sonys Shawn Layden sieht ein "dramatisches Wachstum" im Bereich des Spiele-Streaming. In einem CNET-Interview erläutert der Chairman der Worldwide Studios, dass die Dienste dafür sorgten, dass sich unser Medium in eine viel breitere Unterhaltungslandschaft verwandeln werde. Die Konkurrenz mit Diensten wie Google’s Project Stream oder Microsoft’s kommendem Project xCloud sieht er allerdings als positiven Aspekt, der neue Energie und Bewegung in den Bereich bringe.An gut angebundenen Orten mit nahen Knotenpunkten wie in Seoul oder Stockholm besitze die Technik das Potenzial, ein gutes "Streaming-Leben" sicherzustellen. Man dürfe die klassischen Kunden dabei aber nicht vernachlässigen, so Layden:"Für die breite Mehrheit der Spiele-Community gibt es unsere 94 Millionen PlayStation 4s da draußen, ich denke, dass noch viel Leben in einer lokalen Konsole steckt. Falls die PlayStation weiterhin so schnell wächst, können wir keinen Spieler zurücklassen."Trotzdem sei man auch im Streaming-Markt aktiv und wolle bei dieser Technologie up-to-date bleiben.