Sea of Solitude : Entwickler gehen Kooperation mit Electronic Arts ein - 4Players.de

Jo-Mei Games sind im Rahmen von EA Originals eine Zusammenarbeit mit Electronic Arts eingegangen , um ihr melancholisches Bootsabenteuer Sea of Solitude gemeinsam zu verwirklichen. Mit EA Originals will Electronic Arts nach eigenen Angaben Spieler für besondere Titel kleiner Entwicklerstudios begeistern und deren Macher unterstützen. Nach Fe , ist Sea of Solitude erst das zweite Projekt dieses Programms. Von Electronic Arts heißt es dazu: "Wir wollen die Leidenschaft und das immense kreative Talent feiern, die uns in unserer Branche immer wieder begegnen. Und wir wollen Entwicklern ermöglichen, unvergessliche Geschichten zu erzählen - ob das nun die Storys im Spiel sind oder ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Bei Sea of Solitude ist es beides (eine zutiefst menschliche Botschaft inklusive). Ich stimme Jo-Mei zu: Diese Geschichte musste einfach erzählt werden."In dem vom Autorin Cornelia Geppert als Mischung aus Ghibli und Silent Hill beschriebenen Adventure begleitet man die aus Einsamkeit zu einem Monster gewordene Protagonistin Kay auf einer Reise durch versunkene Ruinen, in denen sie auch auf andere zu Monstern gewordene Menschen trifft und mehr über die damit verbundenen Gründe herausfinden will. "Sea of Solitude ist bislang mein künstlerischstes und persönlichstes Projekt. Manchmal ist es echt schwer, die eigenen Gefühle, Ängste, Sehnsüchte und Frustrationen auszuloten. Gleichzeitig ist es erfüllend, diesen Emotionen mit den Mitteln der Kunst Ausdruck zu verleihen und sie den Menschen zu zeigen", heißt es von ihr. Wann mit dem Stapellauf zu rechnen ist, steht noch nicht fest.