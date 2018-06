Sea of Solitude : Erster Trailer: Wenn Menschen aus Einsamkeit zu Monstern werden - 4Players.de

Bei dem EA-Play-2018-Event stellte Cornelia Geppert von Jo-Mei-Games aus Berlin das Adventure Sea of Solitude vor. In dem vom Autorin Geppert als Mischung aus Ghibli und Silent Hill beschriebenen Adventure begleitet man die aus Einsamkeit zu einem Monster gewordene Protagonistin Kay auf einer Reise durch versunkene Ruinen, in denen sie auch auf andere zu Monstern gewordene Menschen trifft und mehr über die damit verbundenen Gründe herausfinden will."Sea of Solitude ist bislang mein künstlerischstes und persönlichstes Projekt. Manchmal ist es echt schwer, die eigenen Gefühle, Ängste, Sehnsüchte und Frustrationen auszuloten. Gleichzeitig ist es erfüllend, diesen Emotionen mit den Mitteln der Kunst Ausdruck zu verleihen und sie den Menschen zu zeigen", heißt es von ihr. Sea of Solitude soll Anfang 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2018