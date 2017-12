The Aquatic Adventure of the Last Human: PS4-Umsetzung erscheint im Januar 2018

Christopher Andreasson and Josef Martinovsky

Das Entwickler-Duo Christopher Andreasson und Josef Martinovsky hat eine PS4-Umsetzung seines Spiels The Aquatic Adventure of the Last Human angekündigt. Wie sie in einem Beitrag auf dem PlayStation Blog berichten, wird man sich auf der Sony-Konsole als letzter Mensch auf Erden ab dem 23. Januar 2018 auf die abenteuerliche Entdeckungsreise in einem U-Boot begeben können.In der Ankündigung heißt es:"Taucht tief in die Untiefen der Abgründe! Findet euren Weg durch die wüsten Landschaften der Abfälle und Abwässer der früheren Bewohner. Reist durch wild wuchernde Unterwasserwälder! Bekämpft die übelsten Kreaturen der Tiefen! Entdeckt die Geheimnisse hinter dem Untergang der Menschheit. Und macht euch bereit, selbst in die Abgründe dahinter einzutauchen."Anfang 2016 wurde der Titel bereits auf dem PC veröffentlicht und wurde dort sowohl via Steam als auch bei GOG angeboten. Als Einstimmung hat das schwedische Studio YCJY einen Launch-Trailer für die nahende PS4-Version erstellt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4