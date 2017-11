Cities: Skylines - Snowfall: Erweiterung für Xbox One verfügbar; PS4 wird nächste Woche versorgt - 4Players.de

Wettereffekte erweitern bestehende Karten. Regen und Nebel als herbstliche Vorboten des Winters ziehen über die Städte. Eine Kaltfront bestimmt das Geschehen rund um Schneepflüge, Straßeninstandhaltung und mehr auf der neuen Winterkarte.

Neue Fahrzeuge erweitern den Pool der Verkehrsmittel. Neue Straßenbahnen und ein vereinfachtes Management der öffentlichen Transportsysteme entlasten die Bürgermeister.

Wohlig warme Wohnungen sind das Ziel aller Bürgermeister! Um dies zu erreichen, umfasst die Erweiterung neue Möglichkeiten, die Gebäude der Stadt zu beheizen."

Paradox Interactive hat die Erweiterung Snowfall für Cities: Skylines auf Xbox One zum Preis von 12,99 Euro veröffentlicht - auch für die Windows 10 Edition. Die PlayStation 4 wird nächste Woche, am 21. November, versorgt.Snowfall war die zweite Erweiterung der ursprünglichen PC-Version (Steam) und ist die erste Erweiterung für die Konsolen-Version, da in der Konsolen-Fassung bereits After Dark (die erste PC-Erweiterung) enthalten war. Weitere Add-ons und DLCs werden folgen. Sowohl der Cities: Skylines - Season Pass als auch die Cities: Skylines - Premium Edition umfassen: Snowfall (Erweiterung), Natural Disasters (Erweiterung), Mass Transit (Erweiterung), High Tech Buildings (Content Creator Pack), Art Deco (Content Creator Pack), Relaxation Station (Radio Station DLC) und Rock City Radio (Radio Station DLC)."Die zusätzlichen Winterkarten verwandeln die Welt von Cities: Skylines nicht nur in ein winterliches Wunderland sondern stellen Bürgermeister vor frostige neue Aufgaben, wenn es gilt, die Straßen von Schnee und Eis zu räumen und genügend Heizkraft für alle Bezirke der Stadt zur Verfügung zu stellen:Letztes aktuelles Video: Console Edition Snowfall Release Trailer