Hero's Song: Entwicklung des 2D-Rollenspiels eingestellt, Studio schließt - 4Players.de

Wie Pixelmage Games mitteilen , hat man die Arbeiten an Hero's Song eingestellt und die Schließung des von Ex-SOE-Boss John Smedley geführten Studios eingeleitet. Zwar habe man es trotz vorzeitig abgebrochener Kickstarter-Kampagne (wir berichteten ) geschafft, das 2D-Rollenspiel Anfang November noch in den Early-Access zu bringen. Die Verkäufe seine allerdings zu gering gewesen, um eine Weiterentwicklung zu gewährleisten. Jetzt soll das Projekt beerdigt werden und alle Käufer ihr Geld zurück bekommen. Auf Steam soll dies über den üblichen Rückerstattungsprozess abgewickelt werden, während sich Indiegogo-Kunden per E-Mail an die Entwickler wenden sollen - mehr dazu hier Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Video