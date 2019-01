Ghost Theory: Geisterjäger-Adventure vermutlich eingestellt; Studio von Bankrott bedroht - 4Players.de

Das Projekt habe bereits länger auf finanziell wackeligen Beinen gestanden: Das Team habe noch versucht, die Probleme aufzufangen, u.a. mit DLCs für ältere Titel oder die Vermarktung des hauseigenen Spiels Das Geisterjäger-Adventure Ghost Theory wird vermutlich eingestellt: Das verkündete Entwickler Dreadlocks in einem Update auf Kickstarter.com via Resetera-Forum ), wo das Projekt im Jahr 2016 seine erste Finanzspritze bekam. Auch das Studio selbst stehe vorm Bankrott, falls die Gewinne vom Weihnachtsgeschäft nicht doch noch genügend Geld in die Kasse spülen sollten - so die Erklärung.Das Projekt habe bereits länger auf finanziell wackeligen Beinen gestanden: Das Team habe noch versucht, die Probleme aufzufangen, u.a. mit DLCs für ältere Titel oder die Vermarktung des hauseigenen Spiels Dex auf asiatischen Märkten. Schuld an der Misere sei primär Crytek, so Dreadlocks. Im August 2016 wechselte das Team von der Unity- zur CryEngine und wollte sich bei einem Wettbewerb im Rahmen des "Indie Development Funds" Unterstützung von Crytek sichern ( siehe Prototypen-Seite ). Bis zu 70% des Fonds hätte sich das Projekt laut dsogaming.com so sichern können. Das aktuelle Kickstarter-Update erklärt es folgendermaßen:



"Wir wurden in einen Wettbewerb um Millionen von Dollar gelockt, welcher auch einen Wechsel der Spiel-Engine erforderte, womit wir Monate verbrachten. Es war unsere letzte große Hoffnung. Doch nachdem GT inoffiziell als Gewinner markiert wurde, wurde uns erzählt: 'Sorry, in Wahrheit haben wir gar kein Geld für die Gewinner'. Als Kompensation bekamen wir kostenlose Lizenzen für unsere Engine, was aber völlig sinnlos war, denn wir konnten die Gehälter der Entwickler nicht zahlen, die damit arbeiteten. Mittlerweile wurde all das unter den Teppich gekehrt und die Wettbewerbs-Seite wurde einfach entfernt, so als hätte sie nie existiert."



dsogaming.com kritisiert die Behauptung allerdings in einem Kommentar und stellt die Frage, warum das Spiel nicht mit dem Geld der Crowdfunding-Unterstützer fertiggestellt werden konnte. Zudem hätte das Team schon früher seinen Backern gegenüber transparenter auftreten müssen, bevor andere Finanzquellen gesucht wurden, so das Magazin.











Die Entwickler gewähren im letzten Kickstarter-Update nämlich auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen, bei dem klar wird, dass sie mehrmals (meist vergeblich) nach diversen Finanzierungsmöglichkeiten suchten. So wurde z.B. schon die erste Kickstarter-Kampagne vorzeitig beendet, bevor die zweite erfolgreich war ( siehe News ). Das aktuelle Kickstarter-Update berichtet:



"Wir haben mehr Zeit mit dem Versuch verbracht, die nötige Finanzierung für Ghost Theory zu sichern als mit der eigentlichen Entwicklung. (...) Die letzten zwei Jahre waren voll von Geschichten wie dieser. Mit Investoren, Publishern, einem EU-Fonds etc. Es kostete uns unser Privatleben, Zeit, die wir normalerweise mit Freunden oder der Familie verbringen, zahllose Nächte und Wochenenden."



Das Besondere an Ghost Theory ist bzw. war laut Beschreibung seine relativ authentisch wirkende Umsetzung: Es spielt an realen Schauplätzen, an denen es angeblich tatsächlich spukt, darunter Schlösser, Kirchen, Friedhöfe und private Häuser in aller Welt. Dort sollte man feinstoffliche Wesen nicht auf spieltypische Art bekämpfen, sondern mit den Mitteln echter Geisterjäger verfolgen, also mit UV-Licht, einem Pendel zum Entdecken versteckter Gegenstände, einem Messgerät zum Aufspüren elektromagnetischer Energie sowie einem Fotoapparat.

Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer