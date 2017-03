Children of Zodiarcs: Trailer zur Messe "EGX Rezzed 2017" - 4Players.de

Cardboard Utopia demonstriert im folgenden Trailer zur "EGX Rezzed 2017", wie die Dialoge in Children of Zodiarcs umgesetzt und präsentiert werden, wobei sich die Charaktere in dem Videoclip ausschließlich über die anstehende Messe unterhalten.Letztes aktuelles Video: EGX Rezzed 2017 TrailerChildren of Zodiarcs wird als taktisches Japan-Rollenspiel mit Storyfokus für Einzelspieler beschrieben. Hinzu gesellen sich Sammelkarten à la Magic: The Gathering und Würfel, die man selbst herstellen bzw. modifizieren kann. Die Entwickler bezeichnen das Spiel selbst als "Deck-&-Würfel-Taktik-RPG". Sämtliche Aktionen, die die Charaktere in den rundenbasierten Kämpfen machen können, hängen von dem Kartendeck ab, das vor den Kämpfen zusammengestellt werden kann. Doch trotz der Zufallselemente beim Ziehen der Karten soll die taktische Planung weiterhin im Vordergrund stehen. Spiele wie Final Fantasy Tactics, Shining Force oder Tactics Ogre werden als Inspirationsquellen genannt. Das von Cardboard Utopia entwickelte Spiel wird später in diesem Jahr für PC, Mac und PlayStation 4 erscheinen.