The Pokémon Company International und Nintendo werden Meisterdetektiv Pikachu (eng. Titel: Detective Pikachu) am 23. März 2018 für Systeme der 3DS-Familie als Download- und Handelsversion veröffentlichen. In dem Action-Abenteuer schließt sich das ikonische Pokémon mit dem jungen Tim Goodman zusammen. Gemeinsam suchen sie nach Hinweisen, um einer Reihe mysteriöser Zwischenfälle auf den Grund zu gehen und Tims verschollenen Vater, Harry Goodman, aufzuspüren.Der Hersteller schreibt: "Als Tim auf der Suche nach seinem verschwundenen Vater in Ryme City ankommt, weiß er noch nicht, dass er dort einem ganz besonderen Pikachu begegnen wird, mit dem er sich überraschenderweise sogar wie mit einem Menschen unterhalten kann. Dieses einzigartige Pikachu mit der unverkennbaren Detektivmütze nimmt wahrlich kein Blatt vor den Mund und hat eine außergewöhnlich starke Vorliebe für guten Kaffee. Pikachu behauptet, mit Tims Vater zusammengearbeitet zu haben, und so begeben sich die beiden gemeinsam auf die Suche nach ihm. Im Laufe ihrer Ermittlungen in und um Ryme City werden Tim und Pikachu in eine Reihe von mysteriösen Fällen verwickelt. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, müssen sie Zeugenaussagen einholen. Einige der Fälle könnte Tim niemals alleine lösen, doch mit der Unterstützung von Pikachu, dem es möglich ist, entscheidende Hinweise von anderen Pokémon einzuholen, ist kein Fall zu schwer."Meisterdetektiv Pikachu umfasst nicht nur alle Kapitel aus "Meisterdetektiv Pikachu - Die Geburt eines neuen Duos", das 2016 exklusiv in Japan über den eShop erschien, sondern auch neue Inhalte, welche die Handlung ergänzen. Das Spiel wartet mit neuen Schauplätzen und einer Mischung aus Pokémon und menschlichen Figuren auf. Für "angehende Detektive", die sich etwas Unterstützung bei der Spurensuche wünschen, enthält Meisterdetektiv Pikachu einen einfachen Modus. Wer diesen Modus nutzt, erhält von Pikachu Hinweise, was als Nächstes zu tun ist oder wo das nächste Spielziel zu finden ist.Zum Verkaufsstart des Spiels wird außerdem ein Meisterdetektiv-Pikachu-amiibo erhältlich sein. Dieses amiibo ist größer als herkömmliche amiibo-Figuren und schaltet im Spiel alle Pikachu-Sequenzen (kurze Videoclips) aus Kapiteln frei, die bereits abgeschlossen wurden - einschließlich jener, die man verpasst hat.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer