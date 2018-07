Crush Your Enemies: Echtzeit-Strategiespiel erscheint Anfang August auch für Switch - 4Players.de

Vile Monarch wird Crush Your Enemies am 2. August 2018 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Das bereits für PC, Mac, Linux, iOS und Android erhältliche Echtzeit-Strategiespiel wird via eShop erscheinen und einen Zwei-Spieler-Modus (lokal und online) bieten. Der US-Preis wird acht Dollar betragen, ein Euro-Preis wurde nicht genannt.Spielbeschreibung des Herstellers: "Strategie-Spiele sind irgendwie seltsam geworden. Zu viele Features, zu viel Diplomatie, dann alle Einheiten doch nochmal neu ausrichten und dann noch ewig warten. Waaaaaaarten. Crush Your Enemies geht - für viele Leser dieser Meldung jetzt sicher total überraschend - in eine völlig andere Richtung. Weg mit den ganzen Sachen, die Grundlagen eines guten Strategiespiels wieder in den Vordergrund stellen und in Echtzeit die Barbaren zerquetschen. Wie früher. (...) Und dazu gibt es Blutbäder, fiese Schimpfwörter und wirklich schräge Bosskämpfe - inklusive einer Todesschlange mit Kopfstoß-Attacken."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer