Trillion: God of Destruction: Taktik-Rollenspiel erscheint nächste Woche auf Steam - 4Players.de

Compile Hearts Taktik-Rollenspiel Trillion: God of Destruction , dessen Hauptgegner eine Billion Lebenspunkte besitzt, soll am 25. Oktober 2016 auch auf Steam erscheinen und eine Woche lang mit 40 Prozent Rabatt angeboten werden, wie Idea Factory bekannt gibt . Zudem werde ein knapp zehn Dollar teures Deluxe Pack mit sieben exklusiven Kurzgeschichten, 21-seitigem digitalem Charakter-Artbook, 18-seitigem digitalem Skizzenbuch, sechs Desktop-Hintergrundbildern sowie einem elf Stücken umfassenden Original-Soundtrack verfügbar sein. Wer sich für den Kauf von Spiel und Zusatzpaket entscheide, soll weitere zehn Prozent Preisnachlass auf beide Produkte erhalten. Hier erste Spielaufnahmen der in 1080p laufenden PC-Adaption:Den Test des im April erschienenen PlayStation-Vita-Originals findet ihr hier , bewegte Bilder daraus im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer