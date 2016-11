Conan Exiles: Early Access startet Ende Januar; Umsetzung für Xbox One im Anmarsch; Trailer mit Spielszenen - 4Players.de

Die Early-Access-Phase von Conan Exiles wird am 31. Januar 2017 auf PC starten. Kurze Zeit später soll das Survival-Actionspiel im Rahmen des Game Preview Programms auch für Xbox One erscheinen. Passend zur Ankündigung des Termins und der Xbox-One-Umsetzung haben die Entwickler (Funcom) das folgende Video mit Spielszenen veröffentlicht. Das Video soll die gemachten Fortschritte in den vergangenen sechs Monaten zeigen.Conan Exiles ist ein Open-World-Survivalspiel und kann in permanenten Multiplayer-Umgebungen oder im lokalen Einzelspieler-Modus gespielt werden. Als Vertriebener versucht man in einem rauen Ödland zu überleben. Man muss sich um Nahrung kümmern (Tiere jagen, Pflanzen anbauen), darf einen Unterschlupf errichten und kann Rohstoffe sammeln, um Waffen und Werkzeuge herzustellen. Die große Spielwelt kann man entweder auf eigene Faust erkunden oder man schließt sich mit anderen Spielern zusammen. In der Gemeinschaft lassen sich große Siedlungen oder Festungen hochziehen. Das Kampfsystem beschreiben die Entwickler als ziemlich blutig - mit knochenzersplitternden Attacken und abtrennbaren Gliedmaßen."The open-world survival genre is ripe for Conan's conquest", sagt Joel Bylos (Game Director). "If there ever was a world that can truly test your strength and skill, it is the brutal and savage world of Conan the Barbarian. 'Conan Exiles' is not just an empty sandbox, it is a world rich in history where you must discover the secrets of ancient civilizations as you struggle to build your own."