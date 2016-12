Conan Exiles: Entwickler beschreiben Kampf und Waffen - 4Players.de

In einem Blog-Eintrag auf der offiziellen Webseite haben die Entwickler von Conan Exiles einige der Waffen samt ihrer taktischen Merkmale sowie Besonderheiten des Kampfs beschrieben. Dass man die Werzeuge dabei selbst herstellt, gleicht anderen Überlebensabenteuern - ähnliches gilt für Werkstätten, in denen man besonders gute Ausrüstung herstellt.Äxte, Kurzspeere, Piken, Dolche, Keulen, Schwerter und Streitkolben werden u.a. genannt, die man je nach Waffe ein- oder zweihändig führt. Ist die zweite Hand frei, kann man zusätzlich einen Schild oder z.B. Wurfmesser nutzen. Eine interessante Funktion erfüllen Keulen, denn die töten einen vom Spiel gesteuerten Gegner nicht, sondern betäuben ihn nur. Im eigenen Lager könnte man ihn dann zu einem Leibeigenen machen, der Wache hält oder als Handwerker arbeitet.Dem Kampf schreiben die Entwickler eine "starke taktische Komponente" zu, da man schnelle und schwere Attacken sinnvoll miteinander kombinieren muss. Immerhin ist man nach einem harten Hieb angreifbar - zerschmettert der Schlag allerdings den Schild eines Gegners, wäre man anschließend natürlich im Vorteil. Es soll zudem möglich sein Körperteile abzutrennen.Im Verlauf des Abenteuers kann man sich außerdem spezialisieren: Wer lieber im Nahkampf zulangt, sollte seine Macht steigern, und wer athletische Fähigkeiten steigert, profitiert von besseren Rüstungswerten.Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Spiel in der Welt von Conan der Barbar. Es kann im Multiplayer oder im lokalen Einzelspieler-Modus auf privaten und öffentlichen Servern gespielt werden. Am 31. Januar 2017 beginnt die Early-Access-Phase auf PC, während das Game-Preview-Abenteuer auf Xbox One bis Mitte kommenden Jahres starten soll.Letztes aktuelles Video: Survive in the World of Conan