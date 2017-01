Conan Exiles: Video zeigt Gebäudebau, Handwerkssystem und Beschwörung göttlicher Avatare - 4Players.de

Wie das Handwerkssystem in Conan Exiles funktioniert und wie in der virtuellen Conan-Welt Gebäude (bis hin zu Siedlungen) gebaut werden können, darüber sprechen die im Entwickler (Funcom) im folgenden Video. Joel Bylos (Creative Director) und Oscar Lopez Lacalle (Lead Designer) demonstrieren den Bau von Gebäuden an Berghängen mittels des flexiblen Bausystems. Auch die Beschwörung von (riesigen) Gott-Avataren und Angriffe auf feindliche Siedlungen werden thematisiert."Zuhause ist, wo das Herz ist, sagt man, aber in Conan Exiles bewahrt ihr zu Hause die Herzen eurer Feinde auf", sagt Joel Bylos (Creative Director bei Funcom). "Der Bau von Gebäuden ist ein wichtiger Teil von Conan Exiles, und ihr müsst umsichtig bauen, um euch vor der Umgebung, Kannibalen, Monstern und feindlichen Spielern zu schützen. Wir arbeiten hart daran, den Spielern mächtige Werkzeuge für den Bau und die Verteidigung ihrer Königreiche an die Hand zu geben."Der Vorabzugang (Early Access) für PC beginnt am 31. Januar 2017. Die Xbox One (Game-Preview-Programm) wird im Frühjahr 2017 versorgt. Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Spiel in der Welt von Conan dem Barbaren. Das Spiel kann im Multiplayer oder im lokalen Einzelspieler-Modus auf privaten und öffentlichen Servern gespielt werden. Darüber hinaus findet heute Abend (um 19 Uhr) ein Livestream auf Twitch statt, der sich um Gebäudebau und Handwerk drehen wird.Letztes aktuelles Video: Build in the World of Conan