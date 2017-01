Conan Exiles: Offizielle und eigene Server, Admin-Tools und Mod-Unterstützung für PC - 4Players.de

Hostet ein lokales Spiel, um alleine oder mit einer kleinen Gruppe von Freunden zu spielen, die sich direkt mit eurer Spielsitzung verbinden

Spielt online auf einem der von Funcom gehosteten Server

Spielt online auf einem nicht offiziellen Server, der von euch oder einem anderen Spieler gehostet wird

In weniger als drei Wochen (31. Januar 2017) beginnt der PC-Vorabzugang (Early Access) von Conan Exiles . Heute hat sich Funcom dazu geäußert, wie das Server-System aussehen wird und welche Tools bzw. Optionen zur Modifikation der Server zur Verfügung stehen werden. Auch ein Mod-System (für PC) wird es geben.Folgende Server-Optionen bietet das Open-World-Survival-Spiel:Die Spieler können mit ihrer eigenen Hardware oder gemieteten Servern eigene dedizierte Server konfigurieren. Mietserver stellt dabei Funcoms offizieller Server-Partner PingPerfect bereit. "Spieler finden problemlos den passenden Server für ihre Spielweise, indem sie den Community-Filter benutzen, wenn sie das Spiel zum ersten Mal starten. Auf diese Weise finden alle Spieler die richtige Umgebung mit gleichgesinnten Spielern in Kategorien, wie Hardcore, Rollenspiel, Casual usw.", heißt es vom Hersteller. "Wollt ihr euren eigenen Server betreiben, habt ihr Zugang zu einem leistungsfähigen Server-Kontrollsystem, das die Bearbeitung zahlreicher Aspekte der Spielerfahrung ermöglicht. Hier könnt ihr das PvP-Gameplay aktivieren, Avatare deaktivieren, Sandstürme ein- oder ausschalten, festlegen, was die Spieler im Falle ihres Todes verlieren, den Tages- und Nachtzyklus anpassen, den Ressourcenzuwachs modifizieren und vieles mehr. Server-Administratoren können Einstellungen on the fly modifizieren und sehen die Änderung in der Regel sofort, ohne den Server zuerst neu starten zu müssen. Außerdem haben Server-Administratoren Zugriff auf ein umfassendes Entwicklertool, mit dem sie im Spiel beliebige Objekte, wie Waffen, Bauteile und Ressourcen, spawnen lassen können. Darüber hinaus können sie unter anderem den Gottmodus aktivieren, sich selbst unsichtbar machen, in der Spielwelt teleportieren, Monster und NPCs spawnen oder Hunger und Durst deaktivieren." Die Server-Setup- und -Konfigurationsoptionen für die Xbox-One-Version (Frühjahr 2017) werden später behandelt."Das Tolle an diesen Spielen ist der Umstand, dass ihr sie spielen könnt, wie ihr wollt", sagt Joel Bylos (Creative Director). "Ihr könnt problemlos einen Server einrichten, um mit euren Freunden zu spielen, und mit unseren Ingame-Tools könnt ihr alle Aspekte der Spielerfahrung nach eurem Geschmack anpassen, egal, ob ihr riesige Monster spawnen oder den Tag-/Nachtzyklus deaktivieren wollt. Und falls ihr lieber lokal spielt, stehen euch diese Möglichkeiten ebenfalls zur Verfügung."Conan Exiles wird auf PC vollständige Mod-Unterstützung bieten und soll bereits zu Beginn des Vorabzugangs verfügbar sein. "Mod-Entwickler können einen hauseigenen Editor für die Unreal Engine herunterladen, um beliebige Modifikationen am Spiel vorzunehmen. Sie können also neue Monster und Objekte hinzufügen oder beliebige Aspekte des Gameplays anpassen. Ein mit dem Steam Workshop verknüpftes Mod-Management-Tool ermöglicht Spielern, ihre Mods problemlos in das Spiel einzubinden. Weitere Informationen über das Mod-System und die dazugehörigen Tools folgen in Kürze."Letztes aktuelles Video: Build in the World of Conan