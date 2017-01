Conan Exiles: Systemanforderungen benannt - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit, Windows 8 64-Bit, Windows 10 64-Bit

Prozessor: Intel Quad Core i5 oder vergleichbare AMD-CPU

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 560 (2 GB) oder vergleichbare AMD-GPU

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 35 GB verfügbarer Speicherplatz

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit, Windows 8 64-Bit, Windows 10 64-Bit

Prozessor: Intel Quad Core i5/i7 3,3 GHz oder vergleichbare AMD-CPU

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti oder 970 (Grafikdetails auf "hoch") and 1070 (Grafikdetails auf "ultra") oder vergleichbare AMD-GPU

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 35 GB verfügbarer Speicherplatz

Funcom hat die Systemanforderungen von Conan Exiles bekannt gegeben (siehe unten). Der Vorabzugang (Early Access) für PC beginnt am 31. Januar 2017. Die Xbox One (Game-Preview-Programm) wird im Frühjahr 2017 versorgt. Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Spiel in der Welt von Conan dem Barbaren. Das Spiel kann im Multiplayer oder im lokalen Einzelspieler-Modus auf privaten und öffentlichen Servern gespielt werden. Details zu den Servern, Admin-Optionen und Mods findet ihr hier Minimum:Empfohlen:Letztes aktuelles Video: Build in the World of Conan